ULS de Coimbra: um novo contrato social com a população

Entrados em 2025, é tempo de refletir sobre um ano decisivo para o Serviço Nacional de Saúde (SNS) e, em particular, para a Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra. Mais do que um período de conquistas, consolidámos um novo contrato social com a população: um modelo de cuidados focado na melhoria do estado de saúde e na redução das desigualdades.

Este compromisso reflete-se em números recorde — mais de 50 mil doentes operados (+8% face a 2023 ), 1,7 milhões de consultas médicas presenciais (+4%), 130 mil sessões de hospital de dia (+5%) e 75 mil visitas domiciliárias (+7%). Mas vai além da atividade assistencial. A ULS de Coimbra não se limita a tratar a doença; trabalha ativamente para prevenir, promover a saúde e garantir equidade no acesso.

A expansão das unidades de cuidados na comunidade a todos os concelhos, a contratação de mais 24 médicos de família, o crescimento da monitorização remota e o reforço da hospitalização domiciliária são exemplos concretos desta visão. Também a criação de centros de atendimento clínico garante cuidados urgentes mais acessíveis, evitando sobrecarga das urgências hospitalares.

Mas um contrato social vai além da prestação direta de cuidados. Exige um investimento estrutural que gere impacto duradouro. Em 2024, foram aplicados mais de 30 milhões de euros em tecnologia de ponta (cirurgia robótica, medicina nuclear, imagem médica) e estão previstos mais de 150 milhões para os próximos três anos. Este investimento prioriza soluções que aproximam os cuidados das pessoas: percursos clínicos integrados, clínicas hospitalares por condição de saúde, unidades de promoção da autonomia, de oftalmologia e de reabilitação auditiva e vestibular em proximidade.

A transformação da saúde também passa pelo conhecimento e pela formação dos profissionais que garantem a sustentabilidade do sistema. Em 2025, acolheremos o maior programa nacional de formação médica pós-graduada, com cerca de 900 médicos internos. Somos líderes na captação de fundos para inovação, e o novo datalake de saúde — sem precedentes no país — permitirá multiplicar a capacidade de financiamento para investigação. Hoje, a ULS de Coimbra é a entidade da administração pública com mais soluções de inteligência artificial em teste e implementação.

Este compromisso exige o envolvimento de todos – profissionais de saúde, cidadãos, decisores políticos e comunidades. A transformação do SNS não acontecerá sem uma cultura de inovação e compromisso com o serviço público, onde a valorização dos profissionais seja reconhecida como essencial para a qualidade dos cuidados.

Este contrato social assenta numa visão clara: um SNS que não apenas trata, mas que melhora a saúde da população e combate as desigualdades. Cada investimento, mudança organizacional e inovação tecnológica têm um único propósito: garantir que saúde e bem-estar sejam direitos efetivos para todos.

O caminho é exigente e há muito para melhorar, mas os resultados são transformadores. O futuro da saúde em Coimbra não é um objetivo distante — é uma construção coletiva que já começou, com cada um de nós.