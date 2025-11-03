A Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra colocou hoje em funcionamento uma plataforma de gestão de transportes não urgentes, que passa a ser de utilização obrigatória em todos os polos da instituição.

“Após a aprovação da credencial médica, a atribuição do transporte a uma entidade transportadora é realizada automaticamente pelo sistema, cabendo a esta o contacto direto com o utente para confirmar a data e a hora da deslocação”, explicou aquela entidade, em comunicado.

Trata-se da plataforma SGTD – Sistema de Gestão de Transportes de Doentes Não Urgentes, de âmbito nacional, já adotada pela maioria das ULS do país, que garante uniformidade de procedimentos, transparência e maior eficiência na gestão dos transportes de doentes não urgentes.

