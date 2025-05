ULS de Coimbra cede instalações na Tocha a associação de cidadãos com deficiência

A Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra cedeu à Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental (APPACDM) de Coimbra, por 30 anos, instalações no Centro de Medicina de Reabilitação Rovisco Pais.

“A ULS de Coimbra tem a obrigação de, em parceria com as organizações do setor social, encontrar as melhores respostas para a população, que estejam alinhadas com a nossa missão: prestar cuidados de saúde integrados, de elevada qualidade e centrados nas pessoas, melhorando a saúde e o bem-estar da comunidade”, salientou o presidente da instituição, Alexandre Lourenço, em comunicado enviado à agência Lusa.

No âmbito do protocolo entre as duas entidades, a APPACDM de Coimbra tem acesso a uma vasta área para desenvolver a sua atividade social e prestar serviços de suporte no Centro de Medicina de Reabilitação Rovisco Pais, na Tocha, Cantanhede, no distrito de Coimbra.

Entre estas atividades, encontra-se a promoção do empreendedorismo social, envolvendo a comunidade e fomentando práticas de responsabilidade social, “num permanente esforço para a integração na sociedade e para a sustentabilidade organizacional, nomeadamente com um centro de colónias de férias e projetos na área agrícola”.

Para a presidente da APPACDM de Coimbra, “trata-se de um protocolo com grande importância para a associação, uma vez que consolida a parceria com o Centro de Medicina Física e Reabilitação Rovisco Pais em termos de instalações físicas e no que toca aos apoios médico e de enfermagem”.

Segundo Helena Albuquerque, “este protocolo vai ainda permitir acordos de cooperação com o Estado, que permitem financiar as valências da Tocha e o possível financiamento de novas estruturas de apoio”.

A colaboração entre as duas entidades “não se limita a este protocolo, estando estas duas instituições a delinearem, a bem da população com deficiência, várias medidas de apoio efetivo”, referiu a dirigente.

A duração deste protocolo permitirá ainda à APPACDM de Coimbra recorrer a fundos estruturais para a reabilitação do edificado e financiamento da sua atividade social, além de contar com apoio clínico da ULS de Coimbra aos utentes integrados nas suas respostas.

A APPACDM de Coimbra é uma instituição cujo objetivo é criar condições para que cada pessoa com deficiência mental ou em situação de exclusão possa atingir a sua plenitude como ser humano e social, potenciando a sua individualidade e consolidando a sua participação efetiva na sociedade.