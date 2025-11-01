A Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra anunciou que, a partir das 14H00 de hoje, e de forma definitiva, o Serviço de Urgência do Hospital Geral, designado habitualmente por Hospital dos Covões, passa a funcionar como Centro de Atendimento Clínico (CAC), mas exigindo chamada prévia para a Linha SNS 24. O horário diário será das 14H00 às 22H00, garantiu hoje, à comunicação social, o diretor do Serviço de Urgência da ULS de Coimbra, Henrique Alexandrino.

“A ULS de Coimbra decidiu qualificar a resposta do Serviço de Urgência do Hospital Geral (HG) como Centro de Atendimento Clínico (CAC), reforçando a rede de respostas assistenciais de proximidade e promovendo uma maior adequação dos percursos dos utentes aos diferentes níveis de cuidados”, anuncia em documento. Em conferência de imprensa na manhã de hoje o diretor do Serviço de Urgência da ULS de Coimbra esclareceu que “o principal polo desta ULS para situações verdadeiramente emergentes, de ameaça de vida, é o polo dos HUC, que tem valências de âmbito local, regional e até nacional”.

Assim, a administração refere que a decisão surge “na sequência da análise do perfil de atividade do serviço de urgência do HG, que registava entre 10 a 15 atendimentos diários, face a uma média de 450 atendimentos por dia no Serviço de Urgência dos Hospitais da Universidade de Coimbra” (HUC). “Este desfasamento evidenciou a necessidade de reorganizar a resposta assistencial, garantindo a melhor utilização dos recursos e uma maior eficiência na resposta fora do horário normal de funcionamento das unidades de cuidados primários”, justifica. O novo Centro de Atendimento Clínico do HG, realça a administração presidida por Alexandre Lourenço, “assegura o atendimento clínico imediato e resolutivo a situações agudas não emergentes”.

Por seu lado, o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP) considerou hoje, sábado, que a passagem do serviço de urgências do Hospital dos Covões, para centro de atendimento clínico é “a morte anunciada” do serviço. “Há muito que as sucessivas comissões liquidatárias, vulgo governos, ministérios da saúde e respetivas administrações, tinham traçado o fim da Urgência do Hospital Geral do Covões. Hoje, foi o passo/decisão final de uma morte há muito anunciada”, realça.

Em nota de imprensa, o SEP indica que, nos “últimos meses, a administração da ULS Coimbra, foi descaracterizando o acesso dos utentes àquela urgência, até que deixou de haver referenciação do INEM para ocorrer a situações de urgência”. A título de exemplo, o sindicato refere que na quinta-feira, “incompreensivelmente, os enfermeiros da urgência do Hospital dos Covões receberam um email da ULS Coimbra” a informar que “por decisão do CA, a partir de dia 31 de Outubro o SU deixará de ter doentes a partir das 20H00”, horário de encerramento que contraria a informação das 22H00 avançada aos jornalistas, hoje, pelo diretor do Serviço de Urgência.