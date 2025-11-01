diario as beiras
Coimbra

ULS Coimbra converteu Urgência do Hospital dos Covões em atendimento clínico

01 de novembro às 14 h05
0 comentário(s)
Henrique Alexandrino, diretor do Serviço de Urgência da ULS de Coimbra

A Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra anunciou que, a partir das 14H00 de hoje, e de forma definitiva,  o Serviço de Urgência do Hospital Geral, designado habitualmente por Hospital dos Covões, passa a funcionar como Centro de Atendimento Clínico (CAC), mas exigindo chamada prévia para a Linha SNS 24. O horário diário será das 14H00 às 22H00, garantiu hoje, à comunicação social, o diretor do Serviço de Urgência da ULS de Coimbra, Henrique Alexandrino.

“A ULS de Coimbra decidiu qualificar a resposta do Serviço de Urgência do Hospital Geral (HG) como Centro de Atendimento Clínico (CAC), reforçando a rede de respostas assistenciais de proximidade e promovendo uma maior adequação dos percursos dos utentes aos diferentes níveis de cuidados”, anuncia em documento. Em conferência de imprensa na manhã de hoje  o diretor do Serviço de Urgência da ULS de Coimbra esclareceu que “o principal polo desta ULS para situações  verdadeiramente emergentes, de ameaça de vida, é o polo dos HUC, que tem valências de âmbito local, regional e até nacional”.

Assim, a administração refere que a decisão surge “na sequência da análise do perfil de atividade do serviço de urgência do HG, que registava entre 10 a 15 atendimentos diários, face a uma média de 450 atendimentos por dia no Serviço de Urgência dos Hospitais da Universidade de Coimbra” (HUC). “Este desfasamento evidenciou a necessidade de reorganizar a resposta assistencial, garantindo a melhor utilização dos recursos e uma maior eficiência na resposta fora do horário normal de funcionamento das unidades de cuidados primários”, justifica. O novo Centro de Atendimento Clínico do HG, realça a administração presidida por Alexandre Lourenço, “assegura o atendimento clínico imediato e resolutivo a situações agudas não emergentes”.

Por seu lado, o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP) considerou hoje, sábado, que a passagem do serviço de urgências do Hospital dos Covões, para centro de atendimento clínico é “a morte anunciada” do serviço. “Há muito que as sucessivas comissões liquidatárias, vulgo governos, ministérios da saúde e respetivas administrações, tinham traçado o fim da Urgência do Hospital Geral do Covões. Hoje, foi o passo/decisão final de uma morte há muito anunciada”, realça.

Em nota de imprensa, o SEP indica que, nos “últimos meses, a administração da ULS Coimbra, foi descaracterizando o acesso dos utentes àquela urgência, até que deixou de haver referenciação do INEM para ocorrer a situações de urgência”. A título de exemplo, o sindicato refere que na quinta-feira, “incompreensivelmente, os enfermeiros da urgência do Hospital dos Covões receberam um email da ULS Coimbra” a informar que “por decisão do CA, a partir de dia 31 de Outubro o SU deixará de ter doentes a partir das 20H00”, horário de encerramento que contraria a informação das 22H00 avançada aos jornalistas, hoje, pelo diretor do Serviço de Urgência.

Autoria de:

António Rosado

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

01 de novembro

Académica vs Caldas da Rainha em jogo de futebol que começa às 15H00 deste sábado
01 de novembro

41 inundações no distrito de Coimbra desde quinta-feira e até à manhã de hoje
01 de novembro

ULS Coimbra converteu Urgência do Hospital dos Covões em atendimento clínico
01 de novembro

Horizonte 2040

Coimbra

Coimbra
01 de novembro às 15h18

41 inundações no distrito de Coimbra desde quinta-feira e até à manhã de hoje

0 comentário(s)
Coimbra
01 de novembro às 14h05

ULS Coimbra converteu Urgência do Hospital dos Covões em atendimento clínico

0 comentário(s)
Coimbra
01 de novembro às 11h25

Maior parte das ocorrências de mau tempo é na região de Coimbra mas sem feridos

0 comentário(s)