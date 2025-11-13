diario as beiras
Coimbra

UC prepara edifício de supercomputação

13 de novembro às 10 h32
DB/Foto de Ana Catarina Ferreira

A Universidade de Coimbra (UC) prepara a construção de um novo edifício dedicado à supercomputação, que reunirá as infraestruturas clássicas, quânticas e híbridas da instituição. O projeto, a instalar no Polo II, foi anunciado pelo reitor Amílcar Falcão durante a cerimónia dos 253 anos da Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCTUC) e é considerado “fundamental” na estratégia da UC para a área da computação quântica.

Segundo o reitor, o financiamento do edifício ainda aguarda aprovação pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, mas representa um passo decisivo para consolidar Coimbra como referência nacional em investigação tecnológica avançada. “Esperamos ter da CCDRC a possibilidade de financiamento para este empreendimento”, afirmou.

O reitor sublinhou ainda o potencial do novo Factory Lab, infraestrutura que “funcionará como uma ferramenta tecnológica, científica e de ligação às empresas”, reforçando a transferência de conhecimento entre a academia e o tecido económico.

Autoria de:

Patrícia Cruz Almeida

