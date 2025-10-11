diario as beiras
Transporte a pedido da CIM Região de Coimbra vai estar em oito países

11 de outubro às 11 h00
Oito municípios e regiões de outros tantos países europeus adotaram o SIT Flexi – Transporte de Passageiros Flexível a Pedido, que a CIM Região de Coimbra lançou em 2020.
Agora, o SIT Flexi foi selecionado como um dos 25 projetos mais inovadores a replicar em redes de transferência do programa europeu URBACT IV – num processo de seleção que envolveu candidaturas de 283 parceiros, oriundos de 31 países.
A CIM Região de Coimbra vai liderar uma rede de transferência composta por um total de oito parceiros internacionais: Roménia (Área Metropolitana de Cluj); Grécia (Agência de Desenvolvimento de Tessalónica); Hungria (Município de Kiskunhalas); França (Eurometrópole de Estrasburgo); Eslovénia (Município de Mengeš); Sérvia (Município de Uzice); e Montenegro (Município de Bijelo Polje).

 

