Oito municípios e regiões de outros tantos países europeus adotaram o SIT Flexi – Transporte de Passageiros Flexível a Pedido, que a CIM Região de Coimbra lançou em 2020.

Agora, o SIT Flexi foi selecionado como um dos 25 projetos mais inovadores a replicar em redes de transferência do programa europeu URBACT IV – num processo de seleção que envolveu candidaturas de 283 parceiros, oriundos de 31 países.

A CIM Região de Coimbra vai liderar uma rede de transferência composta por um total de oito parceiros internacionais: Roménia (Área Metropolitana de Cluj); Grécia (Agência de Desenvolvimento de Tessalónica); Hungria (Município de Kiskunhalas); França (Eurometrópole de Estrasburgo); Eslovénia (Município de Mengeš); Sérvia (Município de Uzice); e Montenegro (Município de Bijelo Polje).