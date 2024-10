Trânsito vai ser reaberto na Praça da República quinta-feira

A circulação no lado norte da Praça da República, na rua Tenente Valadim e na faixa descendente da Avenida Sá da Bandeira, vai ser reaberto na quinta-feira, dia 31 de outubro, informa a Metro Mondego.

Em comunicado enviado ao DIÁRIO AS BEIRAS, a empresa refere que “no seguimento dos trabalhos do troço Aeminium – Hospital Pediátrico do Metrobus, a cargo da Infraestruturas de Portugal, será reaberta na quinta-feira, 31 de outubro, a circulação no lado norte da Praça da República, na Rua Tenente Valadim e na faixa descendente da Avenida Sá da Bandeira.

Assim, a circulação rodoviária na Praça da República volta à situação original, com o trânsito proveniente da rua Alexandre Herculano ou da rua Lourenço de Almeida Azevedo a ter de virar à direita quando chega à Praça da República.

Para acesso à rua Padre António Vieira continua a ser necessário descer a Avenida Sá da Bandeira e inverter a marcha junto ao cruzamento com a Rua da Manutenção Militar.