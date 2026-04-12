Trânsito rodoviário regressou ao tabuleiro inferior da Ponte-Açude este fim de semana

Foi reestabelecida, este fim de semana, a circulação rodoviária no tabuleiro inferior da Ponte-Açude, sobre o rio Mondego em Coimbra. O trânsito esteve interrompido durante quase duas semanas para dar continuidade à construção do sistema de coletores de águas pluviais da Águas de Coimbra e a arranjos urbanísticos na margem direita do Mondego, junto à Agência Portuguesa do Ambiente, onde também estão a ser ultimados os trabalhos do canal do metrobus.

De acordo com a Metro Mondego, o condicionamento do trânsito foi planeado para “coincidir com o habitual período de redução do tráfego rodoviário na cidade, resultante da interrupção da atividade escolar no período das férias da Páscoa”.

Todavia, o trânsito pedonal entre as duas margens continuou a fazer-se por aquela via, enquanto o trânsito rodoviário foi assegurado pelo tabuleiro superior da Ponte Açude.

Ler mais na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS