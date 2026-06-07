Mundial2026: Bicampeões europeus integrados no estágio de Portugal

A seleção portuguesa realizou hoje um treino de recuperação, já com os bicampeões europeus, e também com Matheus Nunes, no primeiro dia ‘fechado’ do estágio para o Mundial2026 de futebol, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

De acordo com a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), a equipa das ‘quinas’ teve duas sessões, a primeira, de manhã, de recuperação, e a segunda durante a tarde, em que estiveram, pela primeira vez, todos os 26 jogadores convocados pelo selecionador Roberto Martínez, mais o guarda-redes Ricardo Velho.

Nuno Mendes, Vitinha, João Neves e Gonçalo Ramos, novamente vencedores da Liga dos Campeões com o Paris Saint-Germain, falharam a primeira semana de trabalho de Portugal, enquanto Matheus Nunes, devido a questões físicas, falhou o particular de sábado com o Chile (2-1), no Estádio Nacional, em Oeiras.

Portugal tem o segundo e último teste na quarta-feira, frente à Nigéria, em Leiria.

Sem acesso da comunicação social ao dia da seleção nacional, segundo a FPF, foi ainda realizado um almoço que juntou as famílias dos jogadores, equipa técnica e o resto da comitiva lusa.

O Portugal-Nigéria está agendado para quarta-feira, às 20:45, e terá como árbitro o espanhol Mateo Busquets.

Depois de viajar no dia 12 de junho para Palm Beach, em Miami, na Florida, onde vai ‘montar’ o seu centro de estágio, Portugal vai disputar o Grupo K e tem estreia marcada para 17 de junho frente à República Democrática do Congo, em Houston, numa partida com início agendado para as 12:00 locais (18:00 horas de Lisboa).

Segue-se o estreante Uzbequistão em 23 de junho, também em Houston e igualmente com início agendado para as 12:00 (18:00), ficando o grupo fechado em 27 de junho, com Portugal a defrontar a Colômbia em Miami, num jogo que começa às 19:30 (00:30 de 28 de junho).

O Mundial2026, o primeiro de sempre com 48 seleções, vai decorrer de 11 de junho a 19 de julho nos Estados Unidos, no Canadá e no México.