Despiste faz quatro feridos em Mira

Quatro pessoas ficaram feridas, na sequência de um despiste de uma viatura ligeira, ocorrido esta tarde, em Ermida (Mira), disse ao DIÁRIO AS BEIRAS fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Coimbra.

O alerta foi acionado às 16H37 e, no local, estão 16 operacionais e cinco viaturas dos Bombeiros Voluntários de Mira e da GNR.

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