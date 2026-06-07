Mira

Despiste faz quatro feridos em Mira

07 de junho de 2026 às 17 h18
Acidente aconteceu em Ermida | Fotografia: Arquivo/BV Mira
José Armando Torres
Autor
José Armando Torres

Jornalista. Profissional do DIÁRIO AS BEIRAS desde 1998 jose.torres@asbeiras.pt

Quatro pessoas ficaram feridas, na sequência de um despiste de uma viatura ligeira, ocorrido esta tarde, em Ermida (Mira), disse ao DIÁRIO AS BEIRAS fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Coimbra.

O alerta foi acionado às 16H37 e, no local, estão 16 operacionais e cinco viaturas dos Bombeiros Voluntários de Mira e da GNR.

| Mais informação na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS

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