Trânsito condicionado na rotunda do Parque Verde a partir de terça-feira

O trânsito vai estar condicionado a partir da próxima terça-feira, dia 22 de outubro, na rotunda do Parque Verde, informa a Metro Mondego.

Em comunicado enviado ao DIÁRIO AS BEIRAS, a empresa refere que “na continuidade dos trabalhos de construção do troço urbano Alto de São João – Portagem do Sistema de Mobilidade do Mondego, a cargo da Infraestruturas de Portugal, será implementada a partir do dia 22 de outubro uma alteração da circulação rodoviária e pedonal na zona de confluência da Av. Emídio Navarro com a Rua do Brasil, junto ao Parque Verde, indispensável à execução em segurança dos trabalhos.

“Esta intervenção, que se estima durar 102 dias, contempla, para além da construção da estação Parque do Metrobus, as seguintes operações: ligação da rede de saneamento; ligação da rede de telecomunicações; execução e ligação de sarjetas;, execução de lancis e pavimentação, e Integração urbana”, é descrito no documento

Durante este período, a paragem provisória dos SMTUC e dos Serviços Alternativos ao Ramal da Lousã será deslocada para a zona indicada na imagem

De notar que para garantir condições de segurança para a circulação pedonal, vão ser criados percursos alternativos específicos para peões, devidamente identificados no local e permanentemente monitorizados durante a intervenção.