Trabalhadores dos transportes municipalizados de Coimbra desconvocam greves

Os trabalhadores dos Serviços Municipalizados dos Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC) decidiram hoje, em plenário, desconvocar as greves previstas para os meses de julho, agosto e setembro, disse à agência Lusa fonte sindical.

Segundo Luísa Silva, coordenadora regional de Coimbra do Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local (STAL), os trabalhadores “estão cansados da luta de muitos dias” e como o Governo está em funções há pouco tempo “vão dar o benefício da dúvida”.

“Vamos esperar por setembro para ver se o Governo avança ou não com a revisão da carreira destes trabalhadores”, disse a dirigente sindical.

Desde fevereiro que os trabalhadores dos SMTUC encetaram uma luta por melhores condições de trabalho, nomeadamente a reposição da carreira de motoristas e aumentos salariais, com greves mensais.

Na sexta-feira terminou um período de seis dias de greve, que ficou marcado por dois picos de adesão no início e final da semana, com muito poucos autocarros a circularem e uma adesão na ordem dos 98%.

Nesse mesmo dia, em Lisboa, cerca de 70 trabalhadores dos SMTUC estiveram reunidos com os congéneres do Barreiro e Nazaré, tendo decidido avançar com lutas conjuntas se o Governo não apresentar soluções.

“A 01 de setembro vamos realizar um plenário conjunto, em que, provavelmente, vão participar também os trabalhadores dos transportes municipalizados de Portalegre para decidir o que vamos fazer daí para a frente”, adiantou Luísa Silva.

Esta foi a quarta greve realizada pelos trabalhadores dos SMTUC, que em fevereiro marcaram um calendário de luta que aumenta um dia de greve todos os meses até setembro, totalizando 44 dias de paragem.

Até ao momento, apenas foi suspensa a paralisação de quatro dias em abril, tendo já sido cumpridos um total de 16 dias de greve este ano.

A pouca atratividade da carreira tem levado a uma falta de motoristas nos SMTUC, com o mapa de pessoal para 2025 a contabilizar um total de 44 vagas por preencher, apesar de terem concursos abertos em permanência.