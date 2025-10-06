diario as beiras
Coimbra

Trabalhadores dos transportes coletivos municipais em greve a dois dias das eleições

06 de outubro às 15 h40
DR

Os trabalhadores dos transportes municipais de Barreiro, Bragança, Coimbra, Nazaré, Portalegre e Sintra vão estar em greve na antevéspera das eleições autárquicas para sensibilizar os autarcas a pressionar o Governo para valorizar as carreiras, informou o STAL.

A paralisação de 24 horas, convocada pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, Empresas Públicas, Concessionárias e Afins (STAL), será antecedida por plenários em frente das câmaras municipais do Barreiro, Bragança, Coimbra, Nazaré, Portalegre e Sintra, cujos funcionários deverão aderir à greve.

“Os plenários não afetarão a totalidade dos serviços, mas deverão afetar alguma coisa, naturalmente”, disse à agência Lusa a presidente do STAL, Cristina Torres, admitindo a expectativa de “uma grande adesão dos trabalhadores” à greve agendada para a antevéspera das eleições autárquicas do próximo domingo.

Pode ler mais informações na edição de amanhã (07/10/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

