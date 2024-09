Tozé Marreco mostra “confiança muito grande” na capacidade dos jogadores do Farense

O novo treinador do Farense disse hoje ter “confiança muito grande” na capacidade dos seus jogadores para alcançar o objetivo da manutenção no final da 1.ª Liga portuguesa de futebol.

“Fiquei ainda mais contente com estes treinos. Se já tinha uma confiança muito grande nos jogadores, a dedicação e entrega que eu vi nestes treinos deixam-me absolutamente confiante de que os objetivos vão ser conquistados”, disse Tozé Marreco, em declarações divulgadas pelo clube algarvio.

Tozé Marreco, que mantém, na sua equipa técnica, como treinadores-adjuntos, os conimbricenses João Pedro Duarte e Rui Pedro Nunes, vai ter a sua segunda experiência de treinador principal na I Liga de futebol no Farense, sucedendo no cargo a José Mota, anunciou hoje o 18.º e último classificado do campeonato.

À “confiança absoluta” nos jogadores, será preciso “meter o resto do trabalho e da dedicação de todos” de forma continuada até final de maio, com o apoio da estrutura e da cidade, acrescentou o treinador, de 37 anos.

Tozé Marreco antecipou “uma época de muito trabalho, de muita luta, de muito sacrifício”, mas disse ter a “completa certeza de que vai ser um sucesso” para a formação de Faro, que soma, para já, seis derrotas no mesmo número de jogos na I Liga.

O treinador, que tinha deixado o comando técnico do Gil Vicente a poucos dias do início da edição 2024/25 do escalão principal, revelou as três razões que o levaram agora a aceitar o desafio de suceder a José Mota.

“A confiança da estrutura e do presidente, a crença nos jogadores e na sua qualidade, que nos vão com toda certeza ajudar muito, e a dimensão que [o Farense] tem. Vamos ter o empurrão de que precisamos aqui no São Luís com toda a certeza e nos jogos fora da massa adepta, que vai ser uma ajuda extra”, justificou.

O Farense ocupa o 18.º e último lugar, ainda sem pontos, e na sétima ronda joga no reduto do AVS, em jogo marcado para as 20H15 de segunda-feira.