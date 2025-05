Tozé Marreco deixa comando técnico do Farense por mútuo acordo

O treinador Tozé Marreco deixou o comando do Farense, por mútuo acordo, na sequência da descida do emblema algarvio à II Liga portuguesa de futebol, anunciaram hoje os ‘leões de Faro’.

“A Sporting Clube Farense – Algarve Futebol, SAD informa que terminou, por mútuo acordo, a sua ligação contratual com o treinador Tozé Marreco. Agradecemos todo o seu empenho desejando-lhe os maiores sucessos pessoais e profissionais para o futuro. Obrigado, Tozé”, pode ler-se na nota divulgada na rede social Facebook.

O treinador de 37 anos chegou a Faro em 25 de setembro de 2024 para substituir José Mota, após ter deixado o comando técnico do Gil Vicente em agosto, dias antes do início da I Liga, mas a descida ao segundo escalão do futebol português acabou ditar a saída do antigo avançado.

O Farense concluiu a edição 2024/25 da I Liga na 17.ª e penúltima posição, com 27 pontos, à frente do Boavista, 18.º, com 24, tendo sido ambos despromovidos ao segundo escalão.