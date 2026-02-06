diario as beiras
“Todas as equipas sonham”

06 de fevereiro de 2026 às 10 h48
Dois anos depois, a Académica está de regresso ao Apuramento de Campeão da Liga 3 e, esta época, tem honras de abertura da 1.ª ronda.
Na antevisão à partida o treinador prometeu “ambição” e “determinação”. “Uma equipa muito ambiciosa, que joga para vencer todos os jogos, com grande determinação, muito bem capitaneada e recheada de talento, capacidade e vontade de trabalhar”, garantiu António Barbosa.
Sobre o adversário desta noite diz que é “a nata da nata do futebol português”. “É uma das melhores academias de futebol de formação do país. Uma equipa que ficou em 1.º lugar num grupo em que, por exemplo, o Fafe e o Sp. Braga B não conseguiram o apuramento”, avisou. Dentro de campo é “muito consistente, e que procura atrair para depois chegar rápido à baliza adversária”. No plantel conta com “muitos jogadores que têm trabalhado com a equipa A” e, admite António Barbosa, “alguns deles foram abordados no início da época [pela Académica] mas, por diversos motivos, escolheram ficar lá”.

Bruno Gonçalves

