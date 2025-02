Ticha Penicheiro “orgulhosa” de apuramento inédito de Portugal para Eurobasket

A mais conceituada basquetebolista portuguesa de sempre, Ticha Penicheiro, disse ontem à Lusa estar “superorgulhosa” da seleção de Portugal que conseguiu um apuramento inédito para o Campeonato da Europa feminino da modalidade.

“É um feito inédito. Como boa portuguesa e ex-basquetebolista, claro que estou superorgulhosa da equipa, do técnico, da federação”, declarou.

A antiga internacional portuguesa, que fez carreira na Liga norte-americana (WNBA), reagia ao triunfo da seleção ante Sérvia, por 57-40, em Coimbra, em que Portugal garantiu um dos quatro melhores segundos lugares da fase de qualificação.

Em Coimbra, a formação comandada por Ricardo Vasconcelos conquistou o quinto triunfo no Grupo G, batendo a Sérvia, vencedora da ‘poule’, com os mesmos 11 pontos da seleção lusa, que hoje já vencia ao intervalo, por 28-27.

“É um feito incrível. Estou superorgulhosa. Entrámos, desde o primeiro minuto, superconcentradas, com uma defesa incrível. Estamos todos de parabéns”, disse Penicheiro à Lusa.

Questionada sobre se este apuramento pode significar maior atenção, mediática e popular, à modalidade, e em específico à modalidade no feminino, a antiga jogadora da Figueira da Foz diz esperar esse dia “há muito tempo, que se volte a página”.

“Acontece de vez em quando, mas não de maneira constante. Espero que amanhã [na segunda-feira] possa abrir os jornais, os telejornais, com esta notícia incrível”, atirou.

Ticha Penicheiro terminou a carreira em 2012 e integra o ‘Hall of Fame’ da federação internacional da modalidade, a primeira portuguesa com este reconhecimento histórico, e o Naismith Memorial Hall of Fame, dos Estados Unidos, numa carreira em que venceu a WNBA, campeonato de que foi eleita como uma das 15 melhores jogadoras de sempre.

A inédita presença portuguesa vai ocorrer na 40.ª edição do Eurobasket feminino, que vai ser disputado entre 18 e 29 de junho, por 16 seleções, entre as quais as anfitriãs República Checa, Alemanha, Itália e Grécia.