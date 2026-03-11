diario as beiras
Desporto

Tiago Ramos vice-campeão mundial Virtus do salto em comprimento

11 de março de 2026 às 12 h13
Fotografia: DR

O atleta da Gira Sol, Tiago Ramos, sagrou-se, este domingo, vice-campeão mundial Virtus do salto em comprimento, em Ourense – Espanha.

O atleta da equipa de Febres chegou ao último salto da final na 4.ª posição, com 6.53, mas acrescentou 13 centímetros à sua marca anterior e subiu ao 2.º lugar, ultrapassando um atleta da França, que ficou de fora do pódio, e outro da Turquia.

Autoria de:

redação as beiras

