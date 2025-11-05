diario as beiras
O Teatro Municipal da Lousã acolhe no sábado e domingo dois espetáculos da Música Portuguesa a Gostar Dela Própria (MPAGDP), sediada no concelho, que propõe um concerto do coro da Cura e outro com vários músicos convidados.

O primeiro espetáculo, intitulado “Curar uma Canção”, decorre no sábado, com a presença do Coro da Cura, criado para dar voz às canções recolhidas pela MPAGDP, num espetáculo que mistura vídeo, histórias e canto ao vivo.

Neste espetáculo, é partilhada a história de Iara Melo, de 11 anos, que entrou para o Coro da Cura aos oito anos, e, depois de diagnosticada com leucemia, cantava sempre uma canção que Tiago Pereira, da MPAGDP, tinha gravado numa aldeia perto de Chaves (distrito de Vila Real) e que foi a primeira canção cantada pelo coro, contou à Lusa o responsável.

