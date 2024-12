Taxa de ocupação hoteleira para a noite de fim de ano atinge 90% em Coimbra

A taxa de ocupação hoteleira para a noite de fim de ano, em Coimbra, já atingiu os 90%, sendo espectável que alcance os 100% nos próximos dias, revelou hoje a Câmara Municipal.

Num comunicado enviado à agência Lusa, a autarquia anunciou que, segundo dados fornecidos pela delegação de Coimbra da Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP), a taxa de ocupação dos hotéis e alojamentos locais, para o dia 31 de dezembro, situa-se, atualmente, em cerca de 90%.

“Algumas unidades hoteleiras e alojamentos locais já se encontram completamente lotados” para a última noite do ano, informou a delegação de Coimbra da AHRESP, citada no comunicado.

Segundo a mesma fonte, os estabelecimentos de restauração que estão a aceitar reservas para o fim de ano também “apresentam já um nível de reservas muito elevado, estando por estes dias a ocupar as últimas mesas”.

As principais nacionalidades são “as características da época”, com uma forte representação do mercado português, mas também do espanhol e do brasileiro, havendo ainda alguma representatividade dos Estados Unidos e de diferentes países europeus.

Já nos restantes dias do período festivo, cujo programa decorre de 28 a 31 de dezembro, a taxa de ocupação média situa-se em aproximadamente 50%.

O Fim de Ano em Coimbra vai decorrer ao longo de quatro dias, incluindo um total de 17 concertos, em diferentes palcos na Baixa da cidade, além do lançamento do fogo de artifício, no rio Mondego, a assinalar a chegada de 2025.