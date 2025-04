Taça AFC: Naval 1893 e Ançã vencem e são finalistas

Estão encontrados os dois finalistas da Taça da Associação de Futebol de Coimbra. Naval 1893 e Ançã vão disputar o troféu da “prova rainha” do futebol distrital, após terem batido, ontem, nas meias-finais, o União FC (3-1) e o Penelense (1-0), respetivamente.

No Estádio Municipal José Bento Pessoa, na Figueira da Foz, a equipa da casa chegou à vantagem, aos 26’, por intermédio de Gabriel Bento, de grande penalidade. Na 2.ª parte, Kaike, aos 54’, dilatou a vantagem para a Naval 1893.

Perto do final, aos 88’, Diogo Costa, de penálti, reduziu para 2-1. André Jorge, aos 93’, fixou o resultado em 3-1.

Já em Penela, o único golo do encontro foi apontado por David Branco, aos 46’, colocando dessa forma, o Ançã no jogo decisivo e mais perto de conquistar o título

