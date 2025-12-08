diario as beiras
Taça AFC: Líder da Elite cai em ronda com muitos golos

08 de dezembro de 2025 às 10 h22
AAC/SF levou a melhor no jogo das Académicas | DB/Ana Catarina Ferreira

A 3.ª eliminatória da Taça AFC esteve recheada de grandes duelos e de muitos golos. Destaque para o desaire do líder da Divisão de Elite da AFC, o Nogueirense, aos pés do Sourense, e para a goleada da AAC/SF fremte à AAC/OAF B.

Em Nogueira do Cravo previa-se um duelo interessante entre o 1.º e o 5.º classificado da Divisão de Elite e assim foi. Depois do empate a um no final do prolongamento, o Sourense foi mais feliz nas grandes penalidades (5-3).

No Estádio Universitário Coimbra destaque para um confronto entre estudantes. A equipa da Divisão de Elite, Académica SF, recebeu a AAC/OAF B que milita na 1.ª Divisão (3.º escalão). A vitória sorriu aos da casa e em forma de goleada (5-0).

Afonso Pereira Bastos

