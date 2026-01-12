diario as beiras
Taça AFC: Estão encontrados os oito ocupantes dos “quartos”

12 de janeiro de 2026 às 11 h21
Yuran (na foto) apontou o único golo do triunfo do Ançã diante do Poiares | DB/Pedro Filipe Ramos

Académica/SF, Almalaguês, Ançã, Lousanense, Sourense, Tocha, União 1919 e Vigor. Estes são os oito resistentes na Taça da Associação de Futebol de Coimbra (AF Coimbra).

Após as partidas dos oitavos de final, disputadas na tarde deste domingo, seis formações da Divisão Elite, escalão máximo do futebol masculino da AF Coimbra, uma da Divisão de Honra – Lousanense, e uma da 1.ª Divisão AFC– Almalaguês–, terceiro escalão do futebol conimbricense, seguem em prova.

O detentor do troféu, o Ançã, continua em competição após um triunfo tangencial, 1-0, na receção ao Poiares. Yuran, na segunda metade, assinou o único golo do desafio.

Autoria de:

Emanuel Pereira

Desporto
12 de janeiro às 11h21

Taça AFC: Estão encontrados os oito ocupantes dos “quartos”

