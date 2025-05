Taça AFC: Ançã bateu Naval e fez festa rija em Coimbra

A Associação de Futebol de Coimbra quis fazer da final da Taça uma festa inesquecível. E foi, sobretudo no prolongamento e nos longos minutos até à saída do estádio – momentos que vão ficar na memória de todos quantos viajaram desde Ançã.

No plano desportivo, o jogo de sábado foi típico de final de época. Ançã e Naval 1893 pareceram ter estranhado o relvado, a distância à bancada e a própria dimensão do estádio.

Um ou outro remate de longe, uma ou outra correria sem consequências. A regra, porém, foi de bola trocada e cortada a meio campo e de zero (ou quase) oportunidades.

Já na bancada – apenas abriu a central inferior, do lado dos bancos –, a atividade foi outra, já que ambos os clubes trouxeram ruidosas e numerosas claques e mobilizaram adeptos.

Ainda assim, vale a pena referir que a Naval, campeã distrital da Elite, teve mais bola e até conseguiu algumas chegadas.

