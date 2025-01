Taça AF Coimbra: Sourense vence AAC/SF e campeão Tocha cai em casa

Realizaram-se, ontem, os oitavos de final da prova rainha do futebol distrital: a Taça da AF Coimbra.

Um dos destaques vai para o triunfo do Sourense diante da Académica/SF, por 1-0.

O líder da Divisão de Elite “vinga” assim a derrota sofrida, em casa, (2-1) para o campeonato, com Licas a fazer o único golo do encontro, aos 8’.

Noutro encontro entre dois clubes que disputam a Divisão de Elite, o União FC venceu, fora de portas, o Lagares da Beira, por 3-0.

Os golos da formação de Penacova foram apontados por Guga, Ricardo e Diogo Costa, que contribuiram para a passagem do União FC para os quartos de final da prova.

Campeão cai em casa

Ditou o sorteio que nos oitavos de final da Taça AF Coimbra se realizasse um dérbi concelhio entre o Tocha e o Ançã.

De um lado, a equipa da casa, detentora do troféu, mas a viver um péssimo momento de forma, com apenas três vitórias em doze jornadas do campeonato, ocupando o modesto 11º lugar.

Do outro, o Ançã, terceiro classificado da Elite e num percurso em crescendo, com quatro vitórias consecutivas.

Ontem, o triunfo caiu para a formação visitante, por 1-0, eliminando assim o campeão

