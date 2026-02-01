O tabuleiro inferior da ponte do Açude, em Coimbra, foi esta tarde encerrado, devido ao aumento do nível da água do rio Mondego naquela zona do concelho.

A medida foi tomada pela Proteção Civil de Coimbra, em articulação com o município e com a Polícia de Segurança Pública.

A presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Ana Abrunhosa, pediu esta tarde aos cidadãos para retirarem os carros das zonas suscetíveis de inundação e os animais, bens materiais e eletrodomésticos dos pisos inferiores das habitações que podem ter cheias.

A autarca revelou ainda que o rio Mondego está a ser monitorizado por drones.