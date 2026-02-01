diario as beiras
Coimbra

Tabuleiro inferior da ponte do Açude foi encerrado

01 de fevereiro de 2026 às 17 h32
0 comentário(s)
Fotografia: Ana Catarina Ferreira - Arquivo

O tabuleiro inferior da ponte do Açude, em Coimbra, foi esta tarde encerrado, devido ao aumento do nível da água do rio Mondego naquela zona do concelho.

A medida foi tomada pela Proteção Civil de Coimbra, em articulação com o município e com a Polícia de Segurança Pública.

A presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Ana Abrunhosa, pediu esta tarde aos cidadãos para retirarem os carros das zonas suscetíveis de inundação e os animais, bens materiais e eletrodomésticos dos pisos inferiores das habitações que podem ter cheias.

A autarca revelou ainda que o rio Mondego está a ser monitorizado por drones.

Autoria de:

redação Diário as Beiras

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

01 de fevereiro

Proteção Civil da Região de Coimbra alerta para agravamento do risco de cheias
01 de fevereiro

Marcelo Rebelo de Sousa vai convidar Papa Leão XIV a visitar Portugal em 2027
01 de fevereiro

BE considera apoios insuficientes e espera que sejam apenas “primeira tranche
01 de fevereiro

Marcelo saúda medidas do Governo e promete acompanhar execução "a par e passo"

Coimbra

CoimbraNacional
01 de fevereiro às 19h21

BE considera apoios insuficientes e espera que sejam apenas “primeira tranche

0 comentário(s)
CoimbraRegião Centro
01 de fevereiro às 18h27

Barragem da Aguieira com mais capacidade para mitigar cheias no Baixo Mondego

0 comentário(s)
Coimbra
01 de fevereiro às 17h32

Tabuleiro inferior da ponte do Açude foi encerrado

0 comentário(s)