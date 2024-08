Tábua: Protocolo ajudou a vacinar 1789 animais

O protocolo de cooperação firmado entre o Município de Tábua e a ANCOSE (Associação Nacional de Criadores de Ovinos da Serra da Estrela) firmado durante a “Tábua de Queijos e Sabores da Beira 2024 [ 2 e 3 de março]”, com “o objetivo de apoiar os produtores e pastores concelho, encontra-se em plena execução e já com interessantes resultados visíveis na prática”, realça a Câmara Municipal de Tábua. Até à passada quinta-feira, já tinham participado na vacinação “1.789 animais, entre ovinos e caprinos”, numa ação que beneficiou “57 explorações pecuárias”.

Este protocolo traduz-se “na atribuição de uma ajuda de dois euros por animal vacinado, representando na globalidade um investimento total de cerca de 9.000 euros por parte da autarquia”, destaca a autarquia da Beira Serra.

A aposta no setor pecuário “é demonstrativa do compromisso do Executivo Municipal em promover e preservar as tradições do mundo rural, incrementando um setor com crescente importância na economia do Concelho e na ocupação e dinamização do território, rentabilizando os campos agrícolas”, frisou o presidente do Município de Tábua, Ricardo Cruz.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital do DIÁRIO AS BEIRAS