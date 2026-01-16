A Câmara de Tábua decidiu manter em 2026 as taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) para prédios urbanos em 0,35%, anunciou o município.

O valor, que foi aprovado por unanimidade na Câmara e teve aprovação também na Assembleia Municipal (a lei determina que a taxa aplicável aos prédios urbanos se situe entre 0,30% e 0,45%, consoante decisão de cada autarquia).

De acordo com o município, a decisão “visa garantir a estabilidade fiscal” para os habitantes do concelho de Tábua, no interior do distrito de Coimbra.

A autarquia deliberou ainda que a taxa para os prédios rústicos será de 0,8% e que dará continuidade ao chamado “IMI Familiar”, numa ótica de manter o “compromisso com o bem-estar dos agregados familiares” locais.

A medida “consiste numa dedução fixa ao valor a pagar de IMI, aplicada a imóveis destinados a habitação própria e permanente, de acordo com o número de dependentes”, com montantes que variam entre os 30 (para um dependente) e os 140 euros (para três ou mais).

Num comunicado enviado à agência Lusa, a Câmara de Tábua indicou igualmente que vai continuar a beneficiar os Bombeiros Voluntários do concelho com a restituição da taxa anual de IMI da sua habitação própria e permanente, até ao valor máximo de 100 euros.

O município “reafirma o apoio aos seus soldados da paz, aplicando o definido no Regulamento de Concessão de Benefícios Sociais e Incentivo ao Voluntariado, em vigor desde 2024”, frisou.

Para a autarquia, “esta medida representa um justo reconhecimento pelo serviço inestimável que os Bombeiros prestam à comunidade, incentivando o voluntariado e valorizando a sua dedicação”.