Tábua: Festival de cervejas nacionais espera receber mais de 2 500 pessoas

O Mercado Municipal de Tábua é palco nos próximos dias 23 e 24 de maio do festival “Tábua de Cervejas”. Evento que alberga mais de 45 cervejas nacionais, terá muita animação através da música e da cultura, e a gastronomia coma comercialização dos produtos identitários da região.

Promovido pela ADI – Agência de Desenvolvimento Integrado de Tábua e Oliveira do Hospital e com organização da empresa Império d’Aromas, a iniciativa tem como missão “promover e valorizar os produtores de cerveja artesanal nacional”.

“As cervejas são exclusivamente portuguesas e por isso é uma boa montra para os produtores”, afirmou Bruno Simões, da empresa Império d’Aromas.

Com este evento, a organização pretende ainda “dinamizar o centro urbano de Tábua com gastronomia, música e cultura, apoiar e dar visibilidade ao artesanato local, valorizando os saberes e talentos da região e criar um espaço atrativo e inclusivo para públicos de todas as idades”.

