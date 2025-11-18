diario as beiras
Tábua

“Tábua de Queijos e Sabores da Beira” regressa em fevereiro de 2026

17 de novembro às 16 h32
Município de Tábua

A “Tábua de Queijos e Sabores da Beira”, promovido pelo município de Tábua, no interior do distrito de Coimbra e considerado um dos eventos mais emblemáticos da região, regressa durante dois dias, a 28 de fevereiro e 01 de março de 2026, foi hoje anunciado.

“Esta iniciativa, já reconhecida pelo seu dinamismo e forte ligação às tradições locais, promete, novamente, reunir os melhores produtores, sabores e saberes da Beira”, vincou a autarquia.

Inclui, entre outras propostas, uma mostra gastronómica com “produtos regionais de excelência”, um espaço dedicado às artes e ofícios e outro a produtos locais, da fruta aos frutos secos, provas de vinho ou zona animal, para além de animação permanente, numa oferta “diversificada e pensada para toda a família”, notou.

Autoria de:

Agência Lusa

