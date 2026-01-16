Tábua vai apoiar pastores do concelho com 50 euros por cada ovelha que tenha sido morta por animais errantes e irá suportar uma parte dos custos associados à vacinação de bovinos, revelou hoje o presidente da Câmara.

A Associação Nacional de Criadores de Ovinos da Serra da Estrela (Ancose) já paga 50 euros por ovelha morta e o município de Tábua “vai dar outros cinquenta euros, caso [a morte por animais errantes] aconteça e seja comprovado pelos médicos veterinários”, disse Ricardo Cruz.

Em declarações hoje à agência Lusa, o autarca adiantou que o apoio tem início já este mês, abrangendo todas as espécies de ovelhas, e não apenas as bordaleiras, uma raça autóctone, presente em Tábua, cujo leite é utilizado para a produção do queijo da Serra da Estrela.

Em paralelo, a Câmara fará este ano um estudo “para que, nas raças autóctones, que são a bordaleira e a churra mondegueira [também conhecida pelo leite utilizado na produção do queijo com Denominação de Origem Protegida], seja possível vir a contribuir no futuro para a aquisição de ovelhas desta espécie”, destacou.

As medidas foram anunciadas esta semana, numa reunião de trabalho entre o município, a Ancose e os pastores do concelho, durante a qual a autarquia também deu a conhecer a proposta para alargar o apoio à vacinação a vacas e bois.

De acordo com Ricardo Cruz, o município passará a contribuir, este mês, com cinco euros por vacina para os bovinos, apesar de garantir que a autarquia vai realizar “um estudo para, de ano a ano, ir prosseguindo no aumento da contribuição”.

“São cerca de 400 bovinos no concelho” e o objetivo é poder arcar com a totalidade do montante (cerca de 15 euros por vacina) no futuro, vincou.

A Câmara de Tábua já paga integralmente as vacinas de todas as explorações de caprinos e ovinos, que estejam inscritas na Ancose, pertencentes ao concelho, um apoio que terá continuidade em 2026.

O edil esclareceu ainda que também prosseguirá “a apoiar pontualmente a extensão de eletricidade e de água para as explorações”.

Entre os apoios já prestados ao setor agropecuário local, estão a eletrificação de explorações agrícolas, o fornecimento de água potável aos produtores e a atribuição de um apoio pecuniário destinado à vacinação de caprinos e ovinos, representando um investimento municipal total de cerca de 50 mil euros.

As freguesias de Midões, Póvoa de Midões e Vila Nova de Oliveirinha do concelho de Tábua, no interior do distrito de Coimbra, fazem parte da região demarcada de produção do Queijo Serra da Estrela com Denominação de Origem Protegida (DOP).