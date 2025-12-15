diario as beiras
Mealhada

Suspeito de tráfico de droga na Mealhada fica em prisão preventiva

15 de dezembro de 2025 às 16 h50
DR

Um homem de 38 anos, que foi detido por suspeitas de tráfico de droga na Mealhada, distrito de Aveiro, vai ficar em prisão preventiva a aguardar julgamento, revelou a GNR.

De acordo com a GNR, foram apreendidas mais de 2.000 doses de estupefacientes.

A detenção do suspeito, na sequência de uma operação do Núcleo de Investigação Criminal do Destacamento Territorial de Anadia da GNR, culminou uma investigação por tráfico de estupefacientes, que decorria há cerca de um ano, naquele município da Região de Coimbra.

edição impressa e digital de amanhã (16/12/2025)

Agência Lusa

