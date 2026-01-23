Projeto de lei foi admitido, estando à espera de data para ser votado na Assembleia da República. Deputado Pedro Coimbra espera que “todos os partidos” votem a favor da iniciativa

O projeto de lei que visa criar o suplemento de agente único de transporte coletivos para os trabalhadores dos Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC) foi admitido na Assembleia da República, tendo baixado à Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública no passado dia 6 de janeiro.

O projeto de lei, apresentado por deputados do Partido Socialista, foi entregue no final de dezembro, tendo sido, então, admitido. Na nota técnica da proposta do projeto de lei é também clarificado que a mesma “parece não infringir a Constituição ou os princípios nela consignados”.

Contactado pelo DIÁRIO AS BEIRAS, o deputado socialista Pedro Coimbra – um dos autores do projeto, juntamente com Pedro Delgado Alves, Rosa Isabel Cruz e Marina Gonçalves – frisou que a proposta é “inteiramente justa”.

“É reivindicação justa dos trabalhadores dos SMTUC. Entendemos que há condições para ser aprovada. A proposta vem resolver um problema evidente e repor justiça”, disse o deputado.

