STAL denuncia más condições na oficina da Câmara de Coimbra

O Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, Empresas Públicas, Concessionárias e Afins (STAL) denunciou ontem a falta de condições físicas dos estaleiros da Câmara Municipal de Coimbra, na Pedrulha.

Presente no local, a representante da direção regional do sindicato em Coimbra, Luísa Silva, justificou a ação de protesto com a inação da autarquia face a um espaço físico que há muito está em “más condições”.

“Estes armazéns já não estavam muito bons e, desde 2018, com a tempestade Leslie, parte dos telhados voaram. Os armazéns estão com condições miseráveis, chove cá dentro, no verão faz imenso calor”, disse, notando que os vários executivos municipais nunca deram atenção a este estaleiro na Pedrulha.

“Quando a tempestade Leslie aconteceu, falámos com o anterior executivo, que prometeu que ia avançar com um projeto para um estaleiro melhor, mas nada aconteceu. Na altura, o atual presidente, ainda na oposição, veio cá fotografar e questionou o executivo”, afirmou Luísa Silva, acusando depois José Manuel Silva de ter mudado de postura depois de ser eleito.

