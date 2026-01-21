diario as beiras
NacionalSaúde

SPMS alertam para mensagens e `sites´ fraudulentos em nome do SNS

21 de janeiro de 2026 às 14 h28
0 comentário(s)
DR

Os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) alertaram hoje para mensagens de telemóvel e `sites´ fraudulentos a solicitar pagamentos indevidos, salientando que os serviços do SNS 24 são gratuitos para todos os cidadãos.

Em comunicado, os SPMS adiantaram que estão a circular dois tipos de mensagens SMS falsas, ambos a solicitar pagamentos em dívida da urgência, um com a referência bancária e outro com `links´ de ‘sites’ fraudulentos.

“Trata-se de um esquema fraudulento que refere, de forma indevida, entidades credíveis, como MIN.SAUDE, SNS e SNS 24, com o intuito de induzir os destinatários a fornecerem informações pessoais e bancárias e de obtenção de vantagem financeira”, refere o comunicado.

Pedindo aos utentes “para que estejam atentos” a estes esquemas, os SMPS lembraram que o endereço oficial do ‘site’ SNS 24 é sns24.gov.pt e que os serviços disponibilizados são gratuitos para todos os cidadãos.

“A linha telefónica e o ‘site’ SNS 24 são serviços públicos gratuitos”, salientaram os SPMS, recomendando aos cidadãos que não acedam a `links´ suspeitos, não façam qualquer pagamento e não introduzam dados pessoais ou bancários.

Referindo que está em “articulação com as demais entidades competentes”, os SPMS adiantaram ainda que, em caso de dúvida, os cidadãos podem contactar o SNS 24 – 808 24 24 24 (assuntos administrativos) ou a equipa de resposta a incidentes, através do endereço de correio eletrónico csirt@spms.min-saude.pt.

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

21 de janeiro

Figueira da Foz reabilita antiga Casa dos Magistrados para instalar Julgado de Paz
21 de janeiro

Montenegro admite “situações de dificuldade e de constrangimento” no SNS mas nega caos
21 de janeiro

Marionet propõe criação sobre relação ecossistemas ribeirinhos e saúde humana
21 de janeiro

Associação de Municípios quer todo o território nacional com acesso a imprensa

Nacional

Nacional
21 de janeiro às 16h10

Montenegro admite “situações de dificuldade e de constrangimento” no SNS mas nega caos

0 comentário(s)
CoimbraNacional
21 de janeiro às 15h23

Associação de Municípios quer todo o território nacional com acesso a imprensa

0 comentário(s)
EconomiaNacional
21 de janeiro às 14h41

CP transportou mais de 200 milhões de passageiros em 2025

0 comentário(s)

Saúde

NacionalSaúde
21 de janeiro às 14h28

SPMS alertam para mensagens e `sites´ fraudulentos em nome do SNS

0 comentário(s)
NacionalSaúde
19 de janeiro às 15h45

Ministra rejeita relação entre três mortes e prestação de socorro

0 comentário(s)
NacionalSaúde
14 de janeiro às 16h58

INEM atendeu em 2025 máximo histórico de 1,6 milhões de chamadas de emergência

0 comentário(s)