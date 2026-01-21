Os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) alertaram hoje para mensagens de telemóvel e `sites´ fraudulentos a solicitar pagamentos indevidos, salientando que os serviços do SNS 24 são gratuitos para todos os cidadãos.

Em comunicado, os SPMS adiantaram que estão a circular dois tipos de mensagens SMS falsas, ambos a solicitar pagamentos em dívida da urgência, um com a referência bancária e outro com `links´ de ‘sites’ fraudulentos.

“Trata-se de um esquema fraudulento que refere, de forma indevida, entidades credíveis, como MIN.SAUDE, SNS e SNS 24, com o intuito de induzir os destinatários a fornecerem informações pessoais e bancárias e de obtenção de vantagem financeira”, refere o comunicado.

Pedindo aos utentes “para que estejam atentos” a estes esquemas, os SMPS lembraram que o endereço oficial do ‘site’ SNS 24 é sns24.gov.pt e que os serviços disponibilizados são gratuitos para todos os cidadãos.

“A linha telefónica e o ‘site’ SNS 24 são serviços públicos gratuitos”, salientaram os SPMS, recomendando aos cidadãos que não acedam a `links´ suspeitos, não façam qualquer pagamento e não introduzam dados pessoais ou bancários.

Referindo que está em “articulação com as demais entidades competentes”, os SPMS adiantaram ainda que, em caso de dúvida, os cidadãos podem contactar o SNS 24 – 808 24 24 24 (assuntos administrativos) ou a equipa de resposta a incidentes, através do endereço de correio eletrónico csirt@spms.min-saude.pt.