Soure: Quatro feridos ligeiros em colisão entre duas viaturas na A1

Uma colisão entre duas viaturas ligeiras de passageiros fez, esta manhã, em Soure, quatro feridos ligeiros.

Segundo fonte dos Bombeiros Voluntários de Soure, “o acidente deu-se ao quilómetro 170 da A1, no sentido Sul-Norte, com as duas viaturas a colidir e a ficarem capotadas fora da via de rodagem”.

“Chegados ao local, encontrámos quatro vítimas com ferimentos considerados leves, com apenas uma, um homem, de 44 anos, a ser transportado para os Hospitais da Universidade de Coimbra, na ambulância dos Bombeiros Voluntários de CondeixA”, disse a mesma fonte. Os restantes três feridos, um com 67 anos e dois com 50, recusaram ser transportados à unidade hospitalar.

O alerta foi dada às 08H30 e no local estiveram 11 operacionais dos Bombeiros Voluntários de Soure com quatro viaturas, dois operacionais dos Bombeiros Voluntários de Condeixa, com uma ambulância, quatro militares da GNR e duas viaturas e ainda dois elementos da VMER dos HUC