Os livros, a escola e a comunidade são os três eixos da primeira edição do “Mil Folhas”, uma iniciativa do Município de Soure para promover a leitura e a cultura, envolvendo estudantes e público em geral.

Segundo a vice-presidente do Câmara de Soure, no distrito de Coimbra, o evento é uma “reconfiguração daquilo que era uma antiga feira do livro e da cultura”, à qual se pretendeu dar “uma nova roupagem”.

“Os tempos estão sempre em mudança, as pessoas também mudam, querem cada vez coisas mais diversas, diferentes e esse tem que ser o nosso objetivo também”, disse Teresa Pedrosa à agência Lusa.

O “Mil Folhas – Livros, Escola e Comunidade” está a decorrer até domingo, conjugando a promoção do livro e da leitura com uma programação cultural diversificada.

Segundo a vice-presidente, a reconfiguração do evento passou por transformá-lo numa “ligação às escolas”, com atividades direcionadas para “todos os níveis de ensino do concelho”, desde jardim-de-infância até ao secundário.

“Ainda que nós vivamos num mundo digital, entendemos que a ligação aos livros continua a ser muito necessária e, se calhar, até faz mais sentido nesta altura em que os mais jovens estão a desprender do livro propriamente dito, que tem um encanto que os computadores não têm”, afirmou.

As atividades pretendem ligar a comunidade escolar à literatura, ao teatro, mas também levar os jovens à discussão, como é, por exemplo, o espetáculo “Anónimos de abril”, com Rogério Charraz e José Fialho Gouveia, para os alunos do terceiro ciclo e do secundário.

“Pretende trazer à discussão, de uma forma divertida, e ao conhecimento também, aquilo que foi uma parte importantíssima da nossa história contemporânea”, sustentou.

O “Mil Folhas – Livros, Escola e Comunidade” apresenta uma programação alargada, que inclui música, teatro, espetáculos, ‘workshops’, debates, apresentações de livros, encontros com autores e animação de rua, entre outras atividades dirigidas para todas as idades.

Maria Francisca Gama, Maria Inês Graça e Raúl Minh’Alma são alguns dos nomes que marcam presença no evento, que conta também com autores locais, como Raymond Silvethorne, residente no concelho, que apresentará o seu livro “Para sempre”.

A iniciativa incluirá ainda um debate com o presidente da Câmara de Soure, Rui Fernandes, focado no tema da coesão territorial, e o III Encontro de Autarcas das Terras de Sicó, mais direcionado às freguesias e abordando questões relacionadas com a proteção civil, contando com a presença do comandante Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Coimbra, Carlos Luís Tavares.

Além de uma sessão de cinema mudo, Teresa Pedrosa destacou ainda o concerto “Quando o jazz escreve”, dos alunos do Conservatório de Música de Coimbra, e um espetáculo de magia.

As iniciativas decorrem na Praça de São Tiago e no Salão Paroquial e são de entrada gratuita.

O “Mil Folhas – Livros, Escola e Comunidade” é organizado pela Câmara Municipal de Soure.