Soure: Autarquia compra dois terrenos para erguer Parque Verde da Granja do Ulmeiro

Foram adquiridos dois terrenos à Fundação Maria Eduarda Vasques da Cunha de Eça, destinados à construção do Parque Verde da Granja do Ulmeiro, projeto que será integrado no Património Municipal de Soure, revelou ontem a Câmara Municipal de Soure através de um comunicado.

O Parque Verde da Granja do Ulmeiro “será um espaço estratégico, contribuindo para a revitalização ambiental e social da região. Este projeto tem por objetivo melhorar a qualidade de vida dos munícipes, criando áreas de lazer, preservando o meio ambiente e promovendo a integração da comunidade”.

“Os terrenos adquiridos compreendem: Prédio 1 – Localizado em Ribeira de Cima, com área total de 21.000 m²; Prédio 2 – Localizado em Ribeira da Cabeça Gorda, com área total de 2.470 m². As duas propriedades – anteriormente destinadas à cultura de milho, e espaço florestal – foram desoneradas de hipotecas legais pela Fundação, assegurando que o Município de Soure recebe os terrenos livres de ónus”, refere a autarquia.

