Solidariedade: Mancha Negra mantém tradição e junta sem-abrigo em jantar

Um momento de comunhão aquele que se viveu na terça-feira no Pavilhão Jorge Anjinho, em Coimbra, com a realização do habitual jantar solidário organizado pela Mancha Negra, em parceria com a Associação Integrar e outras entidades.

Foram cerca de 40 pessoas em situação de sem-abrigo que se juntaram e puderam usufruir de uma refeição quente num ambiente de alegria.

Como também já é tradicional, o repasto que fez as delícias dos participantes foi rancho, acompanhado de água, sumos e sobremesa.

Os ingredientes que acompanharam esta refeição foram doados pelos sócios nos últimos dias. Para o presidente da Mancha Negra, Francisco Sobral, “esta iniciativa é especial”.

