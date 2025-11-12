O Solar Pina Ferraz, na Aldeia das Dez, vai ser requalificado e transformado num centro de inovação e criatividade, que promova a atratividade e a reutilização demográfica da região”, revelou hoje a Câmara de Oliveira do Hospital.

De acordo com o presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital (distrito de Coimbra), José Francisco Rolo, a obra prevê que seja mantida a memória do edifício e a traça arquitetónica que o compõe, “dignificando a construção com uma imagem coerente e integrada e respeitando o caráter e a identidade do lugar”.

“Será criado um centro de inovação e criatividade que promovam a atratividade e a reutilização demográfica da região”, adiantou.

O presidente da Câmara de Oliveira do Hospital, José Francisco Rolo, assinou terça-feira, o auto de consignação da obra – entregue à empresa de construção António Manuel da Cruz Madeira -, que vai permitir a reconstrução e requalificação do edifício secular Solar Pina Ferraz, num investimento na ordem do meio milhão de euros.

“A execução deste projeto, que foi iniciado no mandato anterior, era um velho anseio da comunidade de Aldeia das Dez. Depois de executada a primeira fase, com a requalificação do edifício contíguo, a Casa da Memória, houve sempre esta ambição de avançarmos com esta recuperação”, indicou.

Para o autarca, esta requalificação é muito mais do que reabilitar paredes e telhados.

“É reconstruir um vínculo com a memória do passado e reforçar a identidade local e o sentimento de pertença das comunidades, colocando-o ao serviço das pessoas, com novas funcionalidades, sustentou.

O espaço vai dispor de um gabinete de trabalho, uma sala multimédia e uma sala multiusos para reuniões, formações e ainda de salas de arrumos.

No interior, serão criados dois espaços distintos: um no piso inferior, destinado à implementação de um FabLab – Laboratório de Fabricação Digital; e outro no piso superior, destinado à criação de uma sala ampla de ‘cowork’, “devolvendo o espaço à comunidade e contribuindo, assim, para uma aldeia revitalizada, mais ativa, colaborativa, competitiva e mais sustentável”.

“Com isto, esperamos contribuir ativamente para a revitalização económica e social da aldeia e da região. O teletrabalho e o ‘coworking’ representam, cada vez mais, uma grande vantagem do ponto de vista da redução da assimetria geográfica de ofertas profissionais e democratizam as oportunidades entre as regiões de elevada densidade populacional e as de menor densidade”, afirmou José Francisco Rolo.

O Solar Pina Ferraz, também conhecido como Casa da Obra ou “monumento inacabado”, é um marco do centro histórico de Aldeia das Dez, datado do século XVIII.

A infraestrutura está atualmente limitada à fachada e é composta por dois corpos com características de casa senhorial, edificados em épocas distintas.

Apesar do atual estado de conservação do Solar Pina Ferraz, este edifício histórico tem sido “objeto de projetos e eventos de valorização cultural nos últimos anos, dinamizados no espaço da Casa da Memória” que, na primeira fase da obra de reabilitação, foi dotado de um anfiteatro a céu aberto, dentro de quatro paredes de pedra.