Sociedade Filarmónica Dez de Agosto faz 145 anos

A Sociedade Filarmónica Dez de Agosto, também conhecida como “A teimosa”, celebra este domingo 145 anos. O aniversário é assinalado com uma palestra, homenagens e espetáculos.

“O aniversário será dentro daquilo que era de esperar. Nem vai ser uma sessão solene, vai ser uma sessão entre amigos”, ressalvou o presidente da direção da Sociedade Filarmónica Dez de Agosto, Sansão Coelho, falando ao DIARIO AS BEIRAS.

Os homenageados são o provedor da Misericórdia-Obra da Figueira, Joaquim de Sousa, o ex-bombeiro José António Teixeira e a livraria Casa Rádio.

Sansão Coelho justificou a homenagem à Casa Rádio “pela sua antiguidade”. Por sua vez, José António Teixeira, que desempenhou funções operacionais relevantes nos Bombeiros Voluntários da Figueira da Foz, é homenageado pela sua ação no voluntariado, e por “estar ao serviço da comunidade” na qualidade de fotógrafo.

