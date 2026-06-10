Figueira da Foz

Trompetista figueirense abre comemorações do Dia de Portugal

10 de junho de 2026 às 21 h57
César Rodrigues nas comemorações do 10 de Junho | Foto DR
Jot’Alves
Autor
Jot’Alves

Jot'Alves é jornalista do DIÁRIO AS BEIRAS desde 2001. É editor das secções Figueira da Foz e Nacional/Internacional....

O trompetista da Figueira da Foz César Rodrigues, músico da Sociedade Filarmónica Figueirense e da Banda da Força Aérea Portuguesa, abriu hoje, nos Açores, as Comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas.

Nota publicada nas redes sociais da Filarmónica Figueirense, em cuja escola de música César Rodrigues se iniciou na trompete, realça que é “motivo de orgulho” o seu filarmónico ter dado início às cerimónias oficiais do 10 de Junho, presididas pelo Presidente da República, António José Seguro.

A nota frisa, por outro lado, que a “banda de música da Filarmónica Figueirense, sob a direção de José Maria Ferreira, fez idêntica atuação perante [o então Presidente da República], Ramalho Eanes, interpretando o hino nacional” nas celebrações do Dia de Portugal em 1982, que se realizaram na Figueira da Foz.

A Junta de Freguesia de São Julião da Figueira da Foz reproduziu a publicação da Filarmónica Figueirense nas suas redes sociais.

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