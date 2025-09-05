diario as beiras
Coimbra

SMTUC voltam a parar no dia 17 de setembro

05 de setembro às 11 h44
0 comentário(s)
Fotografia: Arquivo - Pedro Filipe Ramos

Os trabalhadores dos Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra vão voltar a fazer greve no próximo dia 17 de deste mês de setembro. A decisão foi tomada depois de, nos últimos dois meses, não ter havido avanços nas negociações com o Governo.

“Abrandámos em junho e agosto. Tínhamos anunciado que em Setembro voltávamos a reunir para perceber se tivesse havido algum avanço. Como não foi nada feito, decidimos, no dia 17, realizar um plenário conjunto nacional em Lisboa”, esclareceu a representante do Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e Regional e Empresas Públicas (STAL), Luísa Silva.

Desde fevereiro que os trabalhadores dos SMTUC encetaram uma luta por melhores condições de trabalho, nomeadamente a reposição da carreira de motoristas e aumentos salariais, com greves mensais.

| Pode ler a notícia na integra na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

António Cerca Martins

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

05 de setembro

Ministro diz que aceitaria demissão do reitor da Universidade do Porto que acusa de mentir
05 de setembro

Professores escrevem ao ministro da Educação a pedir correção de injustiças na carreira
05 de setembro

Vuelta: João Almeida ganha 13.ª etapa e aproxima-se do líder Vingegaard
05 de setembro

Estudantes de Coimbra alertam que descongelamento de propinas abre precedente

Coimbra

Coimbra
05 de setembro às 16h25

Estudantes de Coimbra alertam que descongelamento de propinas abre precedente

0 comentário(s)
Coimbra
05 de setembro às 11h44

SMTUC voltam a parar no dia 17 de setembro

0 comentário(s)
Coimbra
05 de setembro às 10h30

Estudantes da Escola Superior de Enfermagem não querem integrar a AAC

0 comentário(s)