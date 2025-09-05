SMTUC voltam a parar no dia 17 de setembro

Os trabalhadores dos Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra vão voltar a fazer greve no próximo dia 17 de deste mês de setembro. A decisão foi tomada depois de, nos últimos dois meses, não ter havido avanços nas negociações com o Governo.

“Abrandámos em junho e agosto. Tínhamos anunciado que em Setembro voltávamos a reunir para perceber se tivesse havido algum avanço. Como não foi nada feito, decidimos, no dia 17, realizar um plenário conjunto nacional em Lisboa”, esclareceu a representante do Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e Regional e Empresas Públicas (STAL), Luísa Silva.

Desde fevereiro que os trabalhadores dos SMTUC encetaram uma luta por melhores condições de trabalho, nomeadamente a reposição da carreira de motoristas e aumentos salariais, com greves mensais.