diario as beiras
CIM Região de Coimbra

Sismo de 1.1 de magnitude fez a terra tremer na Pampilhosa da Serra

12 de janeiro de 2026 às 20 h51

Fotografia: Instituto Português do Mar e da Atmosfera

Um sismo de 1.1 de magnitude na escala de richter fez-se sentir hoje de manhã na Pampilhosa da Serra.

Segundo as informações disponíveis no site do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o terramoto fez-se sentir às 07H42 da manhã, perto da localidade de Aradas, no concelho da Pampilhosa da Serra. Fonte dos Bombeiros Voluntários da Pampilhosa da Serra, não há registo de nenhuma ocorrência à hora do sismo.

O sismo teve uma profundidade de 10 quilómetros.

Autoria de:

redação Diário as Beiras

