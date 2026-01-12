Um sismo de 1.1 de magnitude na escala de richter fez-se sentir hoje de manhã na Pampilhosa da Serra.

Segundo as informações disponíveis no site do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o terramoto fez-se sentir às 07H42 da manhã, perto da localidade de Aradas, no concelho da Pampilhosa da Serra. Fonte dos Bombeiros Voluntários da Pampilhosa da Serra, não há registo de nenhuma ocorrência à hora do sismo.

O sismo teve uma profundidade de 10 quilómetros.