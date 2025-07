Sinner bate Alcaraz e conquista Wimbledon pela primeira vez

O tenista italiano Jannik Sinner, líder do ranking mundial, conquistou hoje pela primeira vez Wimbledon, depois de impor a primeira derrota ao espanhol Carlos Alcaraz em finais de torneios do Grand Slam.

Os dois tenistas voltaram a encontrar-se 35 dias depois da final de Roland Garros, mas, desta feita, Sinner superou Alcaraz, ao contrário do que tinha acontecido no ‘major’ parisiense, batendo o número dois mundial por 4-6, 6-4, 6-4 e 6-4, em três horas e quatro minutos.

Com o triunfo sobre Alcaraz, que tinha vencido as duas últimas edições do ‘major’ londrino e triunfado em todas as suas anteriores cinco finais em torneios do Grand Slam, Jannik Sinner juntou o título em Wimbledon aos dois no Open da Austrália (2024 e 2025) e ao de 2024 no Open dos Estados Unidos.