Sindicato dos Bancários do Centro celebra hoje 90 anos

O SBC – Sindicato dos Bancários do Centro completa hoje 90 anos.

O SBC foi fundada a 25 de fevereiro de 1945, data em que foram aprovados os seus estatutos e assinado o respetivo alvará, na altura, com a designação de Sindicato Nacional dos Empregados Bancários do Distrito de Coimbra (SNEBDC). Mais tarde passou a ser SBC – Sindicato dos Bancários do Centro.

Atualmente, embora mantendo a sigla SBC, designa-se como Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Banca, Seguros e Tecnologias.

Apesar de ser um sindicato de âmbito nacional, tem um forte presença nos distritos de Coimbra, Leiria, Viseu e Guarda. Conta com cerca de cinco mil associados e assume-me como “o sindicato mais próximo dos bancários” e como “uma instituição sindical sólida e sustentável que gere um orçamento anual superior a 13 milhões de euros”.

A presidente da direção do SBC, Helena Carvalheiro, e o presidente do Conselho Geral e da Mesa da Assembleia Geral, Carlos Silva, afirmam que o propósito da organização é “promover um sindicalismo de qualidade e de proximidade, prestando assistência médico-social aos seus associados e familiares, através dos SAMS”.

