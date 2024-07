Sete espaços em Penela equipados com desfibrilhadores para reduzir morte súbita

A Câmara de Penela está a implementar um programa municipal de Desfibrilhação Automática Externa, que passa por equipar sete espaços públicos de maior afluência com desfibrilhadores e dar formação a uma centena de pessoas para os operar.

Já está instalado o primeiro equipamento no concelho de Penela que pode salvar vidas em caso de doença súbita cardíaca, no âmbito de um programa municipal de Desfibrilhação Automática Externa. O primeiro local foi o Parque Desportivo de São Jorgena terça-feira. Os restantes locais serão: Piscinas Municipais de Penela; Edifício dos Paços do Concelho; Centro Escolar da Cumeeira; Centro Escolar do Espinhal; Pavilhão Multiusos; e Agrupamento de Escolas Infante D. Pedro.

