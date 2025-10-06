diario as beiras
Desporto

Sérgio Vieira já não é o treinador do Ac. Viseu

06 de outubro às 20 h21
0 comentário(s)

Sérgio Vieira já não é o treinador da equipa principal do Ac. Viseu, informou o clube em comunicado. O treinador da formação de sub-23, Sérgio Fonseca vai assumir a equipa de forma provisória.

“Sérgio Vieira e a SAD do Académico de Viseu chegaram a acordo para o término do vínculo que ligava as duas partes desde janeiro deste ano. Ao técnico que agora se despede de Viseu, o universo academista expressa o seu agradecimento pela dedicação, profissionalismo e exigência com os quais sempre serviu o nosso emblema beirão”, refere a nota.

Os maus resultados na 2.ª Liga terão estado na base da decisão.

Autoria de:

redação as beiras

