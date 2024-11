Seminário “Caminhar no Turismo: Responsabilidade e Bem-Estar” na sexta-feira em Mira

O Município de Mira (distrito de Coimbra), em colaboração com a Entidade Regional de Turismo Centro de Portugal, promove na sexta-feira o seminário “Caminhar no Turismo: Responsabilidade e Bem-Estar”, no Atrium Mira.

“Este seminário reúne especialistas e profissionais ligados à promoção de práticas de turismo sustentável e de saúde, procurando beneficiar tanto os visitantes como as comunidades locais, e reforçar a gestão responsável dos recursos naturais e culturais da região”, divulgou a Câmara de Mira.

A programação inclui uma série de apresentações e debates sobre temas como talassoterapia, sustentabilidade e incentivos ao setor do turismo.