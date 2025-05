Sem-abrigo que comecem a trabalhar têm alojamento

As pessoas sem abrigo que se comprometam a assumir a reintegração sócio-laboral remunerada podem passar a beneficiar de alojamento num quarto da Fundação ADFP (Assistência, Desenvolvimento e Formação Profissional), que comprou um imóvel na rua do Brasil, em Coimbra, para esse fim.

De acordo com a informação da ADFP, liderada pelo médico Jaime Ramos, “trabalhar é bilhete de acesso a quarto para a reintegração sócio-laboral”.

A referida fundação pretende “não só garantir um teto a uma pessoa em situação de sem abrigo. O objetivo é desafiar o cidadão a apostar num trabalho remunerado que lhe permita reconstruir a vida e assegurar a integração social”.

